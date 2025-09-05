achtergrond

Telegraaf "interviewt" Brian Brobbey over droomtransfer naar Sunderland

Blij voor die jongen

Spannend interview vanmorgen met de zojuist naar Sunderland vertrokken Brian Brobbey in de Telegraaf, de krant die je meteen pakt in de ochtend. Bovendien de krant die je 't liefst doorgeeft omdat iedereen 'm wil lezen. Een krant ook die geen dag een blad voor de mond neemt en waarvoor geen enkel onderwerp taboe is, zolang de feiten kloppen. Een krant die wil informeren, inspireren, een venster op de wereld bieden. Ontzettend leuk ook om daarover te mogen berichten op GeenStijl, een site die onafhankelijk en eigenwijs is, en waarop nieuws, humor en opinie elkaar in duizelingwekkend tempo afwisselen. Echt de luis in de pels van politiek en traditionele media. Eervol om daarvoor te mogen schrijven, een jongensdroom die uitkomt. GeenStijl heeft een duidelijke visie en grote ambitie. Sámen gaan we dit project aan. Als redacteur sta je elke dag tegenover complexe onderwerpen, die je dwingen jezelf te  ontwikkelen en om completer te worden. Dreamjob. Tactisch, fysiek en mentaal wordt er veel gevraagd van ons. Precies waarnaar we in deze fase van onze carrière op zoek waren. Groeien en presteren bij dit actualiteitengekke platform. Die uitdaging maakt ons enthousiast. Onze hoofdredacteur Ronaldo is een inspirerende man. Innovatief, bovendien. Een visionair. Prachtig. Schitterend. Warm. Divers. Duurzaam. Inclusief. Menselijk. Sociaal. Warm bad.

Brian Brobbey, ongefilterd

Tags: chatgpt, brian brobbey, nasi
@Schots, scheef | 05-09-25 | 19:00 | 64 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

