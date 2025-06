Voor wie zich afvroeg hoe het toch kon dat Brian Brobbey ineens geen ene pepernoot meer raakte afgelopen seizoen; het kan weleens te maken hebben met dit heftige verhaal over langdurige afpersing aan zijn adres door de onderwereld. Brobbey werd in 2022 op een dance-feest benaderd door crimineel Jeymon A. over een zogenaamde schuld bij Marokkaanse criminelen in Utrecht, waar hij zich verder geen zorgen over hoefde te maken als hij maar snel 150.000 euro lapte. Brobbey kende helemaal geen Utrechtse criminele Marokkanen (nou ja, Mo Ihattaren voetbalde dat jaar wel eventjes in Amsterdam) en weigerde het geld op te hoesten, maar dat kwam hem toch best duur te staan. Wat volgde was een explosie bij de woning van zijn schoonmoeder, een explosie bij zijn auto en een autobrand bij zijn schoonzus. De spits probeert in april 2023 het geschil te sussen middels een jeugdvriend die - vermoedelijk - de weg kent in het criminele wereldje, want Brobbey is van de straat en dan praat je niet met de scotoe, maar die vriend wordt vervolgens door Jeymon A. neergeknald. De vriend overleeft de aanslag. Tja, dat is NIET NIKS zullen we maar zeggen. Maar waar is werkgever Ajax? Nou NERGENS. Na de schietpartij praat Brobbey erover met - toen nog - trainer Maurice Steijn die het weer bespreekt met de technische staf (wie was dat toen ook alweer??) en waarnemend directeur Jan van Halst, die besluiten er niets mee te doen want 'PRIVÉZAAK' en Brobbey wilde er toch liever niet over praten. Nieuwe technische man Alex Kroes en eindbaas Menno Geelen horen pas van de zaak in november 2024. Het goede nieuws: uiteindelijk heeft Brobbey nooit een cent betaald en zit Jeymon A. in de bajes.