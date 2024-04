Het lek lijkt boven bij Ajax. Gisteren pakten de Godenzonen toch maar mooi een puntje tegen het altijd lastige Excelsior en vandaag keert Alex Kroes terug als titulair directeur (itt Marc Overmars, die was pikulair directeur). Eigenlijk moet hij technisch directeur worden, maar dat kan kennelijk niet zo lang er nog een onderzoek van de AFM loopt. Dit gebeurt natuurlijk allemaal om het volstrekt belachelijke gezicht van de Raad van Commissarissen onder Michael van Praag te redden. En oh ja. De club ook, hoor. Want wat Ajax nu nodig heeft is een of andere joker die niks snapt van beursregels als technisch directeur, en een andere joker die ook niks snapt van een club besturen als clubbestuurder. Misschien kunnen ze Alfred Schreuder bellen als nieuwe trainer ofzo.