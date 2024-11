Twee zinnetjes die de clusterneuk in dit NRC-verhaal over het verkeerd informeren van de Tweede Kamer door het ministerie van Justitie en Veiligheid (destijds geleid door ene Dilan Yesilgöz en ene Dick Schoof) wel een beetje samenvatten: "De opsporingsdiensten zitten nu opgescheept met een nieuw probleem. Het nieuwe, in het geheim gekochte Reliant X van Cognyte blijkt ook niet te werken. De politie heeft miljoenen uitgegeven aan twee nieuwe systemen die niet aan de eisen voldoen en zit vast aan een verouderd en compleet achterhaald tapsysteem, waar de Tweede Kamer al in 2018 vanaf wilde." Het gaat allemaal om afluisterapparatuur die onze politie gebruikt om drugsbazen te pakken mee te luisteren bij gesprekken tussen Rob Wijnberg en Sywert van Lienden. Die werd geleverd door een Israëlisch bedrijf, dat zelf de boel ook onderhield, dat vond de Kamer een beetje spannend, toen werd er nieuwe apparatuur gekocht bij een ander Israëlisch bedrijf, die apparatuur werkte niet, toen werd er weer een vervanger gekocht bij dat ene Israëlisch bedrijf, maar die werkt ook niet. En de club die verantwoordelijk is voor dit geklootviool wil binnenkort meekijken in uw apprgoepjes. Dacht het niet. Kan iemand aan Hezbollah vragen hoe het eigenlijk zit met de retourvoorwaarden bij Israëlische communicatieapparatuur?