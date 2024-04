Als je dit zou verzinnen, zou het een beetje flauw zijn. Ajax-voorzitter Michael van Praag, die deze week met veel bombarie CEO Alex Kroes op straat schopte omdat die zijn aandelen Ajax niet netjes had geregistreerd, heeft zijn aandelen niet netjes geregistreerd. Je zou nu verwachten dat de volgende zin in het bericht is: Michael van Praag schaamt zich de ogen uit zijn kop en heeft meteen zijn ontslag aangeboden als voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar zo werkt dat niet bij mensen zoals Michael van Praag die denken dat de wereld stopt met draaien zonder mensen zoals Michael van Praag. "Ajax erkent dat er melding gedaan moet worden bij de AFM. Na vragen van de NOS heeft Van Praag vandaag alsnog melding gemaakt in het register, zo laat de club weten in een reactie. "Hier is sprake van een administratieve omissie van een feit dat bij de markt wel volledig bekend was", schrijft Ajax. "Zodra we erop gestuit zijn, is het meteen rechtgetrokken.""