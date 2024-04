Het is een grote teringzooi bij Ajax, dat in de ranglijst van de Eredivisie heel erg knap twee punten boven NEC staat. 'Iedereen' dacht dat die nieuwe algemeen directeur Alex Kroes de club wel even in een rustig vaarwater zou brengen. Nou niet dus, want hij wordt juridisch door de benen gespeeld & GESCHORST door Ajax: "De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV heeft besloten om algemeen directeur en directievoorzitter Alex Kroes per direct te schorsen, en is voornemens om de samenwerking permanent te beëindigen. Dit besluit is genomen nadat de RvC vernam dat Kroes, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen Ajax heeft gekocht. De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit." In de week vóór 2 augustus ging een aandeel Ajax voor € 11,25 = € 191.250. Vandaag staat een aandeel Ajax op € 10,20. Heeft Alex toch maar mooi - € 17.850 verdiend met zijn voorkennis! Dickpics naar z'n broker en de Keuken Liga is ook heel leuk hoor gasten. Behalve NAC uit, dat is gedoe.

UPDATE - Kroes: 'Aandelen allang bekend bij rvc'