Reden voor dit begrip is niet alleen het feit dat PSV-supporters bij een nieuw antisemitisme-incident voor jaren uit Amsterdam verbannen zouden worden, maar volgens voorzitter Rob Hoogaarts is het überhaupt tijd om eens te KAPPEN met die IDIOTERIE.

Voetbal is iets prachtigs. Voetbal is cultuur. Uitsupporters horen daar gewoon bij, hoe vervelend burgemeesters en KNVB-voorzitters dat ook mogen vinden. PSV heeft echter besloten de eigen aanhang thuis te laten als het komend seizoen afreist naar Ajax, een club van bovenin de middenmoot. De reden: supporters (ja, het zijn wél supporters ) van bepaalde clubs hebben nogal eens de neiging om als een stel aartsdebielen dingen over Joden te roepen wanneer ze tegen de club uit 020 spelen. Dat levert de club boetes en een hoop gedoe met individuele straffen op, dus laat PSV het uitvak liever achterwege. Een collectieve straf. Jammer, maar toch zegt de supportersvereniging van PSV het te begrijpen.

We betrappen Hoogaarts op een onvervalst stukje gezond verstand. Iets dat nogal vaak ontbreekt in de voetbalwereld, een wereld waarin het toelaten van de meest debiele denkbeelden meer regel dan uitzondering is.

"Iedereen weet dat Ajax ‘joden’ als geuzennaam gebruikt, maar spreekkoren van uitsupporters met daarin het woord joden gaan geregeld te ver. Dat gaat gewoon een grens over. Ik vind ‘alle boeren zijn homo’s’ ook niet in orde, maar we moeten eerst naar onszelf kijken. Want wat zingen we nou eigenlijk? Gezonde rivaliteit met Ajax is prima, maar de haat en de zaken die gezongen worden, daar moeten we het over hebben."