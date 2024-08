Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorzaken, zo veroorzaakt het feit dat politieagenten, die dag in dag uit in de frontlinie staan om het geweldsmonopolie van de rechtsstaat te waarborgen middels het in ontvangst nemen van klappen van allerhande tyfustuig, niet vroeg genoeg met pensioen mogen, nu het niet doorgaan van de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Dat ligt misschien een beetje aan de mensen die de politie te weinig betalen, dat ligt misschien een beetje aan de mensen die al die laffe praatjes van de KNVB niet geloven, maar het ligt toch vooral best een beetje heel erg veel aan al die mensen die niet gewoon naar een sportwedstrijd van twee teams van elf personen met een bal kunnen kijken zonder andere mensen op hun bek te willen rammen. En die mensen, dat zijn wel supporters.