Nou we keken er allemaal ontzettend naar uit, de eerste klassieker van het gloednieuwe voetbalseizoen. Feyenoord lijkt onder ene Brian Priske in zijn Alfred Schreuder-tijdperk te zijn beland, Ajax bracht vorige week drie punten naar gelegenheidspromovendus NAC, maar won een paar dagen later knap van een elftal waarvan zeker de helft tijdens kantooruren te boeken is op Werkspot.nl.

Dat beloofde weer eens: reuze spannend te worden, maar het heeft er helaas alle schijn van dat de wedstrijd komende zondag helemaal niet doorgaat. Oom agent bezondigt zich al langer aan allerlei huis-tuin-en-keuken stakingen, maar grijpt nu de klassieker aan om op de minst fatsoenlijk denkbare manier aandacht te vragen voor een 'fatsoenlijk' vroegpensioen. Nou ja, misschien kunnen we het, in het kader van normalisering, ook een keertje doen met weinig tot geen politie-inzet? Hahaha.