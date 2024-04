Alles leuk en aardig, FC Dordrecht tegen De Graafschap en PSV tegen AZ enzo, maar er is in Nederland natuurlijk maar één echte Klassieker. De grootste clubs: Feyenoord tegen Ajax. En dan het liefst in De Kuip, niet in die Rolling Stones Dome-galmbak aan de Woonmallboulevard. Die kneuzen van Feyenoord speelden midweeks gelijk tegen het abominabele FC Palingdorp (0-0), terwijl het afgrijselijke en door ellende geplaagde Ajax ook maar weer eens punten liet liggen (1-1 tegen Deventer). PSV wordt kampioen, maar dat boeit helemaal niemand. Feyenoord tegen Ajax, daar draait het om. Bloed aan de paal, shag op de lip, bier in de hand, vingers aan de Simply Wild en Frank Paauw blijf lekker bij de politie joh! LIVE op tv, over buitenspel lullen kan in de comments.

UPDATE - RUST en 3-0. Ajax is flut

UPDATE - 6-0 inmiddels WTF

UPDATE EINDE - 6-0