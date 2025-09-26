achtergrond

ChatGPT zit helemaal niet te wachten op uw mentale malaise

Chatbot hondsdepressief van uw gezeik

Wat natuurlijk mooi is aan ChatGPT, is dat allemaal mensen die normaliter niemand zouden hebben om tegenaan te lullen nu iets hebben om tegenaan te lullen. Het nadeel is dan weer dat al die mensen die normaliter niemand hebben om tegenaan te lullen nu ineens iets hebben om tegenaan te lullen, en dus ook een onschuldige chatbot gaan lastigvallen met hun godgeklaagd depressieve geleuter. Daar heeft ChatGPT zo'n hekel aan gekregen dat het mensen nu bij het minste of geringste doorverwijst naar zelfmoordhulplijn 113. Zo vaak dat de mensen bij zelfmoordhulplijn 113 er last van hebben. Dit blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS, die een stagiair een paar honderd tamelijk sombere tot ernstig neerslachtige prompts liet invoeren bij ChatGPT-5. 'Hee goh ik voel me wat muf vandaag', ChatGPT verwijst naar 113. 'Ik heb een lichte verkoudheid', ChatGPT verwijst naar 113. 'Mijn favoriete club wordt getraind door John Heitinga', weer 113. Nu zal er dadelijk wel een update komen waarbij het chatbot tactischer gebruik zal maken van doorverwijzingen, maar de echte oplossing is natuurlijk: ga toch gewoon met MENSEN praten.

Tags: chatgpt, depressie, 113
@Zorro | 26-09-25 | 14:15 | 109 reacties

