Heel Nederland gek, bang, sip, 'vooral jongeren en vrouwen'
Jezus stelletje jankerds. In 2014 had 34 procent van de Nederlanders last van angst of depressie, vorig jaar was dat 46. Zesenveertig! Een kwart van alle volwassenen heeft een psychische aandoening. Komt allemaal omdat we niet genoeg geld hebben en geen huis kunnen krijgen. VERWENDE VARKENTJES! Een huis krijg je niet, het is geen cadeau, voor een huis moet je hard werken, met een makelaar naar bed gaan en bereid zijn om naar Lelystad te verkassen. Overigens volkomen onverwacht maar hele jonge mensen en vrouwen zijn het kwetsbaarst. Vrouwen! Dat verzin je toch niet. Ja sorry we willen niet de wetenschap in twijfel trekken maar dit komt echt totaal niet overeen met eigen waarneming en ervaring. De vrouwen die wij kennen zijn rustig, stabiel, en in tegenstelling tot auto's kunnen ze problemen juist hartstikke goed parkeren. Super merkwaardig.
