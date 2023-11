Uit de weg, kerkknuffelaars en Dambewandelaars, er is een nieuwe sheriff in de stad. Als Geertje de volgende keer 50 zetels kopt gaat deze uit de PvdA ontsproten BKB-lijger op zeker van de brug (het nummer is 113). Echt, het is helemaal okee te balen van een verkiezingsuitslag, en je af te vragen wat het voor jezelf en voor je naasten zal betekenen. Hebben wij ook altijd als GroenLinks weer eens de grootste is in Amsterdam: goh wat zullen ze nu weer gaan verbieden of juist opdringen, hoe zullen ze ons leven nu weer een stukje minder leuk maken, enzovoorts. Alex jongen, je moet niet huilen om de PVV, je moet huilen om wat al die andere partijen de laatste 30 jaar hebben gedaan om het zover te laten komen. Asielcrisis, migratiecrisis, koopkrachtcrisis, banencrisis, woningcrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, toeslagencrisis - we leven in een permanente staat van crisis. Als een groot deel van het volk het ZAT is, is vervallen in week snikisme wel de allerluiste oplossing. Het is electoraal en politiek juist fascinerend en bovendien: je stond erbij en je keek ernaar. Mooie bonusopmerking van de lolsmurf: "Ja dat komt even binnen, dat begrijp ik ook." Enfin, dit gaan we vandaag nog even 100x kijken.

UPDATE: LOL, Wilders = the monster BKB created. Kreeg in 2011 de BKB Campagne Award