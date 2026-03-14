Die aanslagen op Joodse panden - zoals vannacht op die school in Amsterdam - hebben mogelijk een link met Iran. ALTHANS, dat denkt Dilan Yesilgöz. "Wat we afgelopen dagen ook in de pers hebben gezien, is dat mogelijk Iran hierachter zit, en op deze manier met de lange arm vanuit Teheran angst wil aanjagen, ook in ons land. Daar moeten we met scherpte en alertheid naar kijken, want dat is onacceptabel." Maarrrrr wat Dilan effe niet moet vergeten: de voedingsbodem voor ruw antisemitisme is in Nederland de laatste tijd wel errug vruchtbaar. Van GroenLinks-miepjes in de hoofdstad die met hun Gratis Gratis Palestina-kretologie langs de rand van de morele afgrond suizen, Hamas-supporters die doodleuk een volslagen debiel referendum uit de grond stampen om alles uit Israël maar te gaan verbieden tot aan de natuurwijnidealisten die met hun Rode Lijn-borstklopperij het havermelkantisemitisme salonfähig hebben gemaakt. De politie zet nu een speciaal team op voor de beveiliging van Joodse objecten en dat is dus Nederland anno 2026. Dus ja, IRAN, maar laten we in godsnaam toch ook eens naar onszelf kijken.