Politie zet landelijk team op voor beveiliging Joodse instellingen, Yesilgöz vermoedt etrokkenheid Iran
SCHULD VAN IRAN
Die aanslagen op Joodse panden - zoals vannacht op die school in Amsterdam - hebben mogelijk een link met Iran. ALTHANS, dat denkt Dilan Yesilgöz. "Wat we afgelopen dagen ook in de pers hebben gezien, is dat mogelijk Iran hierachter zit, en op deze manier met de lange arm vanuit Teheran angst wil aanjagen, ook in ons land. Daar moeten we met scherpte en alertheid naar kijken, want dat is onacceptabel." Maarrrrr wat Dilan effe niet moet vergeten: de voedingsbodem voor ruw antisemitisme is in Nederland de laatste tijd wel errug vruchtbaar. Van GroenLinks-miepjes in de hoofdstad die met hun Gratis Gratis Palestina-kretologie langs de rand van de morele afgrond suizen, Hamas-supporters die doodleuk een volslagen debiel referendum uit de grond stampen om alles uit Israël maar te gaan verbieden tot aan de natuurwijnidealisten die met hun Rode Lijn-borstklopperij het havermelkantisemitisme salonfähig hebben gemaakt. De politie zet nu een speciaal team op voor de beveiliging van Joodse objecten en dat is dus Nederland anno 2026. Dus ja, IRAN, maar laten we in godsnaam toch ook eens naar onszelf kijken.
Politie extra zichtbaar bij Joodse instellingen in de stad https://t.co/qXaWL5oxAm— AT5 (@AT5) March 14, 2026
En dan nog even dit (1)
Ik stel ook vragen @jesseklaver Waarom is dit GroenLinks-lid niet geroyeerd? Waarom staat hij op de kandidatenlijst in Arnhem? Waarom heeft u deze Paul Smits en zijn aanhang vriendelijk ontvangen in het Kamergebouw? https://t.co/uHSh7ovLl5 pic.twitter.com/cJIxj7dz1T— Carel Brendel (@CarelBrendel) March 14, 2026
En dan nog even dit (2)
Je kan niet zeggen dat datgene wat je hebt getolereerd, wegverklaard, goedgepraat en aangemoedigd "geen plaats heeft in ons land".— Jan-Jaap van Peperstraten (@jjvpeperstraten) March 14, 2026
Niet alleen heeft het die plaats, je hebt het water gegeven, met pokon erbij.
En nu sta je te toe te kijken terwijl je tuin wordt overwoekerd.
En dan nog even dit (3)
