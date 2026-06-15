Theo van Gogh kreeg een mes in z'n pens aan de Linnaeusstraat omdat-ie dingen ZEI waar anderen niet tegen konden, Charlie Kirk vrat recentelijk een kogel om dezelfde reden en dat je goed moet oppassen met die doodenge woorden is zojuist ook in Engeland weer duidelijk geworden. Ene Young Bob heeft daar klappen gekregen van een roedel wolven. Zelf heeft-ie het over 'a gang of foreigners'. Deze Young Bob heet eigenlijk Gregory Moffitt, is een soort debater / tonprater van nog maar 17 jaar oud, een 'pro life christian' en 'remigratie activist' in de kringen van Turning Point UK (van Charlie Kirk), de knalrechtse politieke partij Restore Britain en Urban Scoop, media outlet van Tommy Robinson. Nu kennen we die Young Bob verder niet en op het oog is hij niet per se een ruimdenkend feestnummer om eens gezellig mee de bar-dancing te bezoeken, maar knallen voor je kop krijgen omdat je dingen roept waar anderen zich door gekwetst voelen is wel weer extreeeeem 'Europa' anno 2026.