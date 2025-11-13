achtergrond

10-jarig Brits meisje doodgemarteld door haar vader, autoriteiten misten blauwe plekken omdat ze haar hoofddoek niet wilden laten afdoen want kwetsend

Sara Sharif (2013-2023)

Kijk, die meid hierboven, dat was Sara Sharif. Ze hield ontzettend van zingen en dansen en wilde ongetwijfeld gewoon de hele dag buitenspelen met vriendinnetjes of series kijken maar in plaats daarvan werd ze doodgemarteld door haar bloedeigen vader, die daarop vluchtte naar zijn thuisland Pakistan. Op Sara's lichaam werden meer dan 100 verwondingen aangetroffen. Ze werd vastgebonden en kreeg een met plakband vastgemaakte plastic zak over haar hoofd. Haar vader sloeg haar met respectievelijk een cricketbat, een metalen buis en een deegroller, ging haar met een gloeiend hete strijkbout te lijf, beet haar, en wurgde haar uiteindelijk met zijn blote handen dood. Deze vader heet Urfan Sharif, en hoewel hij al zestien jaar allerlei gezelligheid rondom intieme terreur en het mishandelen van vrouwen en kinderen op zijn kerfstok had, werd het gevaar dat hij vormde structureel gebagatelliseerd of weggemoffeld. "Despite being repeatedly accused of attacking women and children including babies, Sharif managed to hoodwink police, teachers, social services and judges who ruled that he should be granted custody of Sara after professionals recommended the ‘safe and loving home’." Bonusquote: "Mistakes included failing to probe why the Muslim schoolgirl was suddenly wearing a hijab as professionals feared causing offence."

Poeh.

Urfan Sharif kreeg eerder overigens: levenslang.

Tags: gestoorde gek, engeland, kindermoordenaar
@Schots, scheef | 13-11-25 | 17:17 | 239 reacties

