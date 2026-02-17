Lig je als linkse rakker je vriendin vol te stouwen met je wereldverbeterende idealen, schiet plotseling de neoliberale kop van MARK RUTTE door je gedachten. Of doet het blonde haar van Lolien of Poppelot je ineens denken aan het prachtige rechtse haar van GEERT WILDERS. En nee hè: Marvin Gaye wordt afgelost door de nieuwste banger van DJ Jopie. Kan het nog erger? Ja, want ze heeft de odeklonje opgespoten die Thierry Baudet Lidewij de Vos ook altijd opspuit. Er is geen ontkomen aan, rechts zit overal, sloopt alles en maakt vooral de romantiek, meer specifiek de geslachtsgemeenschap, KAPOT. Althans, dat lezen we in de playboy onder de universiteitsbladen: FOLIA. Daarin een spetterend interview met Daan Borrel, die een boekje schreef over hoe rechts onze seks verpest met neoliberalisme en kapitalisme. Denkt ú natuurlijk: ga weg met die waanzinnige kretologie. Maar De Wetenschap komt die holle frase als een hijgend hert staven: "In mijn boek haal ik een onderzoek van Kristen Ghodsee over Oost-Duitsland aan. Volgens haar zorgden het veel socialere beleid en de relatief gelijkwaardige man-vrouwverdeling ervoor dat men in de DDR betere seks had dan in West-Duitsland." Ja daar valt natuurlijk helemaal NIKS tegen in te brengen. Snappen we bovendien eindelijk waarom Lize Korpershoek haar benen gesloten hield voor links sekssymbool Tim Hofman. Het was RECHTS all along... De Keyser Soze van de geslachtsgemeenschap, de Blofeld die uw seks komt stukmaken. Is er dan geen hoop, geen redding van de totale seksloze ondergang? Nou, tip van Daantje Borrel: stem links. Als dat geen optie is hier een tip van GeenStijl: neem een borrel, ga naar de film, kies Wuthering Heights of The Housemaid en dan gebeurt het allemaal misschien tóch. Mocht het er alsnog niet van komen in de echtelijke sponde of het studentikoze woelbed, dan wordt het tijd om het bijltje erbij neer te leggen en maar over te gaan tot een boekje lezen. Goed, zin in seks nu.