Daar zijn we dan, het laatste potje voor het allerbelangrijkste potje (ok vooruit, er is nog een troostfinale voor de losers) van de komende vier jaar. Aan de ene kant staan de Engelsen, aangevoerd door totaalkampioen Harry Kane in de spits en tovenaar Jude Bellingham als topscorer. Aan de andere zijde Argentinië, die hebben Messi. Sommigen zouden daar '...en de scheids' aan toevoegen, maar vergeleken met Qatar valt het aantal dubieuze beslissingen in Argentijns voordeel nog alleszins mee. Toch, je kunt dan wel de grootste voetballer sinds Maradonna in je selectie hebben, als je er bijna uit knikkert tegen Kaapverdië en je in 90 minuten niet langs Zwitserland komt, ben je niet bepaald de gedoodverfde favoriet. Bovendien is deze strijd al eens beslecht in het voordeel van de Engelsen, in 1982. Krijgen de boys van Thomas Tuchel het voor elkaar om hun innerlijke Maggie Thatcher te doen ontwaken en zo die sluwe Argentijnen te braden en te serveren met vette worst en witte bonen in tomatensaus? We geven toe, wij zijn de kwartfinale in 2022 niet vergeten en na een paar weken online hype en tamelijk leuk voetbal beginnen wij onderhand langzaam It's Coming Home te neuriën. Misschien zingt het hele StamCafé vanavond uit volle borst Wonderwall. Wtf is dat eigenlijk, een wondermuur? Ach boeien. We gaan ervoor zitten met chips, nootjes en de rest.

Update 3' - Hahaha nu al bijna knokken

Update 24' - ZUIPPAUZE

Update 35' - Ook in die andere oorlog is het onrustig. Amerika valt Iran aan.

Update 45+3' - Einde eerste helft. Geen doelpunten maar wat een matpartij is deze wedstrijd.