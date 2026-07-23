Hiep hiep hoera voor nog altijd de domste rebranding in de geschiedenis van domme rebrandings, namelijk die van Twitter met de blauwe vogel naar X met de letter x. 3 jaar sinds Twitter "X, voorheen Twitter" werd en wat hebben we sindsdien met Twitter een boel plezier beleefd. Twitter is nog steeds niet de "everything app" die Elon Musk ervan wilde maken, het is vooral nog altijd een bonte verzameling slechte takes, memes, porneau en uitzwaaifeestjes voor laffaards die het nog altijd alles behalve zinkende schip verlaten. Dat rot dan allemaal op naar BlueSky, een plek met minstens net zoveel haat en nijd maar dan veel minder diversiteit als het gaat om wie precies haat en nijd koestert voor wat. Op Twitter vind je nog altijd de leukste mensen, ben je snel op de hoogte van het nieuws, slingert Pieter van Vollenhoven dierenplaatjes de wereld in en kan bovendien gelachen worden. Conclusie: X is 3 jaar na de rebranding nog altijd springlevend en het blijft vooralsnog gewoon Twitter.