Ongekend zomerleed in het Stamcafé
Het is weer afzien
Welkom in het Stamcafé aan iedereen die vandaag door welk wonder dan ook overleefd heeft. We hadden even een adempauze na de super mega terrorhittegolf vorige maand, maar de Hitte Des Doods heeft weer toegeslagen. We hadden weer eens een HITTERECORD met de "heetste 29 juli ooit gemeten". De rivieren worden zout, de bejaarden vallen bij bosjes en het is wachten tot hier de natuur ook besluit om te veranderen in een vuurzee. Het was een ongelofelijk zware dag en alles wijst op een ongelofelijk zware nacht. Omdat ook wij het belangrijk vinden om niet lichtzinnig over deze gevaarlijk tropische omstandigheden te doen, na de breek een fotoserie van al het ongekende zomerleed. Succes met plakken.
Klimaatvluchtelingen trekken naar de kust
Echt verschrikkelijk geauzer
RIP
De dieren weten het niet meer
???
Kermis ook niet te harden
Maar dat heeft natuurlijk niets met het weer te maken
GELUKKIG
Het is hartje zomer, maar bij dit tuincentrum is kerst al begonnen https://t.co/FRih9FcuHy— Rijnmond (@RTV_Rijnmond) July 29, 2026
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