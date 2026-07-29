Welkom in het Stamcafé aan iedereen die vandaag door welk wonder dan ook overleefd heeft. We hadden even een adempauze na de super mega terrorhittegolf vorige maand, maar de Hitte Des Doods heeft weer toegeslagen. We hadden weer eens een HITTERECORD met de "heetste 29 juli ooit gemeten". De rivieren worden zout, de bejaarden vallen bij bosjes en het is wachten tot hier de natuur ook besluit om te veranderen in een vuurzee. Het was een ongelofelijk zware dag en alles wijst op een ongelofelijk zware nacht. Omdat ook wij het belangrijk vinden om niet lichtzinnig over deze gevaarlijk tropische omstandigheden te doen, na de breek een fotoserie van al het ongekende zomerleed. Succes met plakken.