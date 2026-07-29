Nouja luchtig. Deze woensdag moet u het hebben van uw survival skills (of u gaat naar het strand). Het wordt namelijk warm, ten dele heet en op sommige plekken zelfs bloedje broeierig (Co de Geel) in Nederland. Om de tropische HITTE DES DOODS met temperaturen van 30 graden of erger te overleven doet u vandaag niet wat uw baas vraagt, niet wat uw man vraagt, niet wat uw vrouw vraagt, niet wat uw kinderen of ouders vragen, maar doet u lekker wat u van uzelf vraagt. Een glaasje koel water pakken ter hydratatie, de ventilator op standje woei als u een briesje blieft, het zonnescherm uit bij een ingeving van algehele verstandigheid en misschien wel naar buurtzwembad of recreatieplas als er geen jongeren zijn. En tégen de hittestress en vóór de hitte-ongelijkheid zet u uiteraard dé hittedodenvoorkomer (airco) aan. Want een koel huis is een koel hoofd is een koel hart is een koel dagje in een koel leven.