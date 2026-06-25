Warm hè. Binnen is het eigenlijk al te warm hoor. Och och wat warm. Maar morgen. Morgen wordt het dus nog veel warmer. Zo warm, dat ze van het KNMI nu een CODE ROOD hebben afgegeven voor iedereen Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het is voor het eerst dat code rood is afgegeven vanwege de hitte, dus alvast gefeliciteerd daarmee. "Meteorologisch gezien is er geen verschil tussen code oranje en code rood. Het besluit om code rood af te geven, wordt genomen door het zogenoemde weerimpactteam (WIT), waarin het KNMI aan tafel zit met partijen als politie en brandweer, het Nationaal Crisiscentrum, het Verkeerscentrum Nederland, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat." U wordt geadviseerd genoeg te drinken, maar geen alcohol dus. Nu al in zin in de GeenStijl Zomerborrel.