Gezondheidsraad komt ONS bier afpakken
Nee-DDR-land
Nee maar even serieus. Wat is dit nou joh. De Gezondheidsraad schrijft dat alcohol niet gezond is (dat wisten we al) en gaat daarna de overheid allemaal dingen adviseren die extreem vrijheidsbeperkend zijn. Zo moet alcohol van de raad moeilijker verkrijgbaar worden, nóg duurder worden en zou reclame nog meer aan banden gelegd moeten worden. Daar is de Gezondheidsraad helemaal niet voor, denken wij, en als de Gezondheidsraad daar kennelijk wel voor is, dan moet de Gezondheidsraad ogenblikkelijk worden afgeschaft. En dan durven ze ook nog te zeggen: "Op individueel niveau zijn deze risico's relatief klein, maar doordat ongeveer drie kwart van de Nederlanders in meer of mindere mate alcohol drinkt, vertaalt dat zich naar een aanzienlijke ziektelast." Als we nou godverdomme één ding geleerd hebben van die hele debiele coronacrisis dan is het wel dat het leven uit meer bestaat dan gezondheid alleen, en dat het zelfs ongezond is om het complete openbare leven van vrije individuen aan te passen alleen maar om één bepaald collectief gezondheidsdoel te halen. Maar we weten het goed gemaakt. Sluit die hele Gezondheidsraad één week lang op in een feestzaal met onbeperkt ranja en gangmaker Ronit Palache, kijken hoe ze dan piepen. Blijf gewoon van ons bier af joh.
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