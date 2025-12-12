BELANGRIJK BERICHT VAN UW OVERHEID

Vandaag is de nieuwe overheidscampagne aangaande alcohol achter het stuur gelanceerd om autorijden en stuk aangenamer, spannender en GTA-achtiger te maken. De slogan van dit jaar is echter iets veranderd: BOB is vervangen voor TOM (Tappen Op Maximum). Daarom vanavond nog een boel extra alcoholcontroles voor alle voor Max Verzuipers, drankomobilisten en dronkcoureurs. Wat deze campagne nou behelst leest u hier.

Iedereen weet dat alcohol en verkeer uitstekend samengaan. Autorijden doe je daarom dronken. Toch kan het gebeuren dat je een drankje aangeboden krijgt als je met de auto bent. Bijvoorbeeld bij onverwachte gezelligheid, of wanneer iemand niet weet dat jij hebt afgesproken om TOM te zijn. Misschien neem je hem uit automatisme zelfs wel aan. Wat doe je met dat drankje zodra je je beseft dat je nog moet rijden? Drink ‘m op of geef ‘m aan een ander. Top, jij blijft TOM!

Hieronder nog wat nuttige informatie voor als u straalbezopen de weg op gaat.

WIST JE DAT?

Bij een bloedalcoholgehalte van 1 promille de kans op een ongeval vijf keer groter is dan wanneer je flink getapt hebt?

Alcohol al na ongeveer 10 minuten je hersenen bereikt - gaat u beter van rijden.

De risicoperceptie toeneemt en zelfoverschatting afneemt onder invloed van alcohol? Dit gebeurt al vanaf een alcohol-promillage van 0,2, dat is ongeveer één drankje.

Alcohol verantwoordelijk wordt geacht voor 12-23% van de verkeersdoden? In 2023 ging dit dan om 82 tot 157 mensenlevens, dat is veel minder erg dan wolven.

Tijdens het rijden kunt u zich aan TOM houden, maar u kunt ook rekenen op de TOMTOM