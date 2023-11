190 km/h reed alcomobilist Ivo V. (37) uit Breda toen hij met z'n dronken kop over de snelweg roeide. Hij ramde de Smart van Ibrahim Sahalir doormidden - Ibrahim was op slag dood. 'Drie of vier' biertjes dronk hij thuis, 'vier of vijf' biertjes dronk hij in die FRIETTENT (verreweg de Ivooste actie van het jaar), en toen-ie Ibrahim eenmaal dood had gereden praatte hij met dubbele tong tegen mensen die te hulp waren geschoten. "Je zou niet meer drinken als je bij mij bent", appte de vriendin van Ivo na het ongeluk nog. De eis is twee jaar, maar wat ons betreft mikken ze die hele Ivo met z'n alcoholjunkenrecidivistenkop lekker vijftien jaar in de petoet. Ga daar maar de grote jongen uithangen. Proberen wij het wel op de weg.