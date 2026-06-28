De Gezondheidsraad komt ons bier afpakken en de kritische journalisten van NU.nl stellen scherpe vragen bij de wenselijkheid daarvan. Hahaha nee natuurlijk niet. Een of andere met belastinggeld betaalde club roept dat de overheid onze drank moet afpakken en bij NU.nl springen ze meteen in de houding door allerlei ook met belastinggeld betaalde types te vragen hoe je dat het beste aan kunt pakken. "Hoe dan ook zal het dan een proces van de lange adem worden. Wiers: "Alcohol zit zó verweven in onze cultuur: een glaasje hier, een toost daar. Maatregelen geven mensen het gevoel dat hen iets wordt afgepakt."" Ja heel raar. Dat mensen het gevoel krijgen dat hen iets wordt afgepakt, als hen iets wordt afgepakt. Wat een gekte dit stuk. Nergens de vraag wie hier nou precies mee geholpen wordt. Nergens de vraag of je mensen die wel met drank om kunnen gaan de dupe moeten zijn van mensen die dat niet kunnen. Nergens de vraag of de voorgestelde maatregelen niet volstrekt disproportioneel zijn. Maar wel in de houding springen voor de plezierbedervers van de Gezondheidsraad en de rest van de anti-alcohollobby. Heel veel zin in bier nu (ook al hebben we een kater) en een leuke Heineken-reclame. Zolang het nog kan.