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Nu.nl ragebait: 'Nederland moet siësta invoeren'

Wat hadden die Belgen gedacht dat er in deze comments zou gebeuren

Redacteur zijn bij nu.nl. Lekker vroeg (09.30 ofzo) naar de Mediavaert, met al die andere bevlogen journalistiekers 'werken' in een 'organisatie' vol corporate kwark. Hele dag persbureaumeuk overpennen - zo'n hybride werkweek van een uurtje of 32 is potverdimme wel aanpoten in ruil voor Schaal 4 van de cao dagbladjournalisten! En wat was het vorige week warm he! Derhalve: langer vrij. RAGEBAIIIIIIIT! Een siësta. In Nederland is het gemiddeld zo'n 325 dagen per jaar koeler dan 25 graden en heus, in 30 graden valt ook nog wel te werken. Laten we een siësta invoeren, dan kunnen de katernen Media en Cultuur en Achterklap met de bleke snuit in de zon. In 'landen als Spanje en Italië' hebben bijna alle werknemers, en zeker iedereen in de grote stad, helemaal geen siësta, maar gewoon een uurtje lunchpauze. Maar hey, pomp er in ons koude kikkerlandje in godsnaam een siësta in, dan kunnen al die ambtenaren van ons iedere dag 6 uur uit het raam staren + 2 uur naar het plafond i.p.v. gewoon 8 uur uit het raam.

HITTEPOLL

Siësta in Nederland een goed idee?

Tags: siesta, nu.nl, stelling
@Mosterd | 06-07-26 | 20:00 | 130 reacties

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