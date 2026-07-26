Geweldig geweldig geweldig. De Tour heeft het lekkerste voor het laatst bewaard en het lekkerste is zojuist opgegeten door Mathieu van der Poel, MvdP, die de schitterende etappe in Parijs (ingekort vanwege BOSBRANDEN IN FRANKRIJK, hebben wij het vandaag al met u over BOSBRANDEN IN FRANKRIJK gehad? Klimaat!) over Montmartre en de Champs-Élysées heeft gewonnen. Pogacar geweldig, Pedersen geweldig, Kooij geweldig, Decathlon geweldig, het was echt geweldig, maar Mathieu was het allergeweldigst van allemaal en WINT. Wat een rit. Wat een climax. Wat een fotofinish. Geweldig geweldig geweldig.