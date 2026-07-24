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LIVE. Tour. Alpe. D'Huez. (1)

NEDERLANDSE BERREEEG ARENSMANIAAA

Oh ja. De Tour. Het einde van de grootste wielerkoers ter wereld leek ongeveer net zo spannend te worden als het einde van de door Spartacus aangebroken zak borrelnootjes die op GSHQ is blijven liggen na de Grote GeenStijl Zomerborrel. MAAR! We zetten vandaag toch maar de tv aan, Samantha is er niet en de dwangarbeiders van het asfalt moeten vandaag de Alpe d'Huez beklimmen én Pogacar heeft misschien een zwarte broek aangetrokken zodat je de poep niet zit dus wie weet gebeurt er toch nog wat geks. Je moet bij Alpe d'Huez altijd zeggen dat het een Nederlandse berg is, maar de laatste keer dat een Nederlander won was in 1989 Gert-Jan Theunisse dus wij durven pas weer als Thymen Arensman er gewonnen heeft. Dat kan vandaag, maar ook morgen want morgen is er dus wéér een finish op de Alpe d'Huez. Mooi nieuws: Arensman reed gisteren niet voor zichzelf omdat hij zich meer op deze dagen richt. ARENSMANIAAAAAAA. LIVE.

Tags: tour, arensman, arensmania
@Ronaldo | 24-07-26 | 15:00 | 0 reacties

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