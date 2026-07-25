Milan Kundera heeft een heel boek volgeschreven over dat einmal eigenlijk keinmal is, maar het routeschema van de Tour de France is niet door Milan Kundera gemaakt, maar door Thierry Gouvenou. En daarom komt de Tour vandaag aan op de Alpe d'Huez, nadat de Tour gisteren aankwam op Alpe d'Huez. Het is wel een beetje anders want de berg wordt in deze etappe niet op de traditionele manier beklommen, maar van achteren. Ook leuk, natuurlijk. Bovendien deden de Croix de Fer en zijn ze bezig aan de Galibier. Tadej Pogacar rijdt nog altijd poepgoed, maar wij duimen natuurlijk voor de man, de arend, de Arensman, Thymen Arensman, hij zit weer in de kopgroep, KOM OP JONGEE. LIVE HIERRR.

MEH: Arensman gevallen

WEL MOOIE FINALE: Met Carapaz die wint dankzij twee valpartijen Kuss en Pogacar die bij Del Toro blijft