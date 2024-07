Bord op schoot voor Sport in Beeld. Nog 20 man (m) en dan zijn de 3 fantastische fietsweken alweer voorbij. Het boeide u allen maar matig, maar ons lekker wel, dus sliep uit en lekker puh. Sinds Lance Armstrong hebben nooitniet zo een karakterkannibalenmachine zien koersen als die Sensationele SerieSloveen in 2024, en daar bedoelen we verder niks mee. Maar kan-ie het vandaag ook? In een vlotte klimtijdrit naar finishplaats Nice. Pogi gaat van de omgeving en het uitzicht genieten & dan weet je het wel. Die gaat voor Nummero 6, MAARRR... er kan nog vanalles gebeuren. Een Windows-update bijvoorbeeld... LIVESTREAM