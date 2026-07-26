Zo dat heeft even geduurd maar Abdul Ballout (21), de dader van de aanslag op de Pride-parade in Berlijn, zou zijn neergeschoten door de politie. Dat melden verschillende Duitse media. Abdul reed gisteravond met een busje in op een menigte in het centrum van Berlijn, waarbij een vrouw om het leven kwam en zestien anderen gewond raakten. Afgelopen mei werd de gek nog veroordeeld voor het plannen van een aanslag, maar desondanks mocht hij blijkbaar vrij rondlopen en een deradicaliseringscursus volgen, waarvoor hij zich morgen weer had moeten melden. Abdul is / was dus moslim, zoals sommigen het liever noemen ISLAMIST, maar het is een beetje verwarrend om dat te benoemen als we NOSStories moeten geloven. Hij zou dus zijn neergeknald bij een speciale politie-operatie op een complex met volkstuintjes (?) in het Berlijnse stadsdeel Berlin-Spandau. Of het daadwerkelijk Abdul was en of hij nog leeft is vooralsnog onduidelijk.

UPDATE - Bild: SIE HABEN IHN en hij is DOOD. "Nach BILD-Informationen ist der mutmaßliche Amokfahrer Abdul Ballout (21) tot! Es gab einen SEK-Einsatz in einer Gartenlaube im Berliner Bezirk Spandau, bei dem es zu einem Schusswechsel kam."

UPDATE - Dood Abdul Ballout bevestigd door de politie. Laatste actie was met een mes op agenten afrennen. Doei.