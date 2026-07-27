Zo dan. Het stof is een beetje neergedaald rond Pride-terrorist Abdul Ballout (hij is doodgeschoten) en gisteren heeft het Duitse OM een persbericht gepubliceerd met daarin meer informatie, die in Duitse media al stukje bij beetje naar buiten wat gekomen en wij in dit topic hadden opgeveegd, maar hier even onder onder elkaar zetten. Die informatie geeft antwoord op de vraag hoe het kan dat Abdul Ballout vrij rond kon lopen en maakt volkomen duidelijk dat het echt niet kan dat Abdul Ballout vrij rond kon lopen.

De tijdlijn:

Ballout werd in Berlijn geboren als Duits staatsburger en zoon van ouders van Libanese komaf. Inmiddels zijn zijn ouders gescheiden, volgens zijn vader is de familie sji'itisch (IS is soennitisch) en niet zeer religieus

In september 2019 sloeg Ballout iemand op het schoolplein van een middelbare school

In oktober 2020 gebruikte hij samen met een mededader geweld bij een overval om een koptelefoon te stelen

Voor deze twee daden werd hij in 2022 door een jeugdrechter veroordeeld tot een 'gedragsaanwijzing', die hij heeft uitgevoerd.

In juni 2024 postte hij IS-propaganda op zijn Instagramaccount

In mei 2025 probeerde hij via Turkije naar Mauretanië af te reizen, maar dat mislukte

Op 20 mei 2025 reisde hij vanuit Berlijn via Turkije naar Libanon. Daar probeerde hij zich aan te sluiten bij IS

Op 24 juli 2025 werd hij in Libanon opgepakt, daarna werd hij door een militaire rechtbank veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het aanzetten tot religieuze en sektarische conflicten

Op 17 november 2025 keerde hij terug naar Duitsland, en werd op de luchthaven opgepakt en in voorlopige hechtenis geplaatst

Op 12 mei 2026 werd hij wegens het voorbereiden van een ernstig staatsbedreigend geweldsmisdrijf veroordeeld tot een jeugdstraf van één jaar en tien maanden. Maar de beslissing of hij die straf ook echt uit moest zitten werd door de rechter met een half jaar uitgesteld. Omdat hij al drie maanden in Libanon in de gevangenis had gezeten en een halfjaar in voorarrest, besloot de rechter dat Ballout de definitieve beslissing in vrijheid af mocht wachten, als hij deel zou nemen aan een deradicaliseringstraject. Ook woog mee dat hij een bekennende verklaring had afgelegd en afstand had genomen van IS. Het Duitse OM ging tegen deze beslissing in beroep.

Op 15 juni 2026 had Ballout zijn eerste gesprek bij het deradicaliseringsprogramma

Op 8 juli 2026 zijn tweede

Op 25 juli 2026 pleegde hij een aanslag tijdens een Pride-evenement in Berlijn

Op 26 juli 2026 werd hij doodgeschoten

Het derde gesprek in zijn deradicaliseringstraject stond gepland voor 27 juli 2026. Dat gaat niet door