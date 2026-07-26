Tijd voor een Blik op de NOS. NOS Stories, bekend van internet, heeft ook een filmpje gemaakt over Abdul Ballout, die gezocht wordt na de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn. En WAT vraagt de neutrale staatsomroep zich dan af? "De politie heeft nog niets gezegd over het motief, maar zegt wel 'Hij is bij de politie bekend als iemand die zich in islamistische kringen bevindt.' Islamisten zijn voor een streng islamitische samenleving gebaseerd op islamitische regels en wetten. Dat is op zich geen reden om verdacht te zijn. De politie vond het in dit geval wel nodig om het te benoemen, al is niet duidelijk waarom."

NIET DUIDELIJK WAAROM?

Nou dat zullen wij dan even uitleggen NOS. De islam is een godsdienst die vijandig staat tegenover homoseksualiteit. Dat blijkt niet alleen uit talloze uitspraken van moslims, maar ook bijvoorbeeld uit het feit dat 'gewone' moslims zoals Redouan El Yaakoubi en Orkun Kokcü al weigerden een simpel regenboogbandje te dragen. Islamisten zijn, zoals jullie zelf al zeggen, nog een tikkie fanatieker dan gewone moslims. Inderdaad, op zich geen reden om verdachte van de politie te zijn, maar leden van een vrije samenleving doen er verstandig aan islamisten te zien voor wat zijn: de vijand. En dan ook nog een vijand met een hekel aan homo's, transgenders, en de hele rest van de regenboog. Als er dan tijdens een Pride-evenement een auto met hoge snelheid op een menigte inrijdt, waar iemand uitstapt die vermoedelijk een steekwapen bij zich heeft, is het feit dat de hoofdverdachte een islamist is uiteraard relevant. Zeker aangezien dit een islamist was die zich mogelijk aan wilde sluiten bij IS en al eerder is veroordeeld voor het plannen van een aanslag.

Wat niet duidelijk is, is waarom wij in Nederland een staatsomroep hebben die zich in de belevingswereld van jongeren probeert te verplaatsen en uitlegt dat 'nog niet duidelijk is waarom' de politie benoemt dat een aanslagpleger een islamist is, zonder daarbij duidelijk te maken dat islamisten tegen homoseksualiteit zijn. Duidelijk zo?