'Geïnformeerde meningsvorming onder druk door sociale media'

U bent hier aan het juiste adres voor geïnformeerde meningsvorming!

De 'geïnformeerde meningsvorming staat onder druk door sociale media'. Dat lezen we bij de NOS, bekend van de geïnformeerde meningsvorming, zoals het doodleuk overkalken van antisemitische bloedsprookjes over orgaanroof door Israël, een keutel die pas twee dagen later werd ingetrokken nadat GeenStijl erop wees. Nu is het natuurlijk niet zo raar dat het Commissariaat voor de Media (vooral bekend van 'huuu Ongehoord Nederland') zich zorgen maakt over invloed van sociale media op nieuwsconsumptie: de hele dag op BlueSky rondhangen in een hyperlinkse orgie van Hamas-verheerlijking, antisemitisme en pseudolollige doodsbedreigingen met voortdurend het zwaard van Cancelcles boven het hoofd kán niet goed voor een mens zijn. "Het commissariaat uit zijn zorgen over de invloed van eigenaren van socialemediaplatforms, die zich bemoeien met de inhoud die gebruikers te zien krijgen." Zeg maar wat Van Thillo en die andere in eenheidsworst gedraaide frietbelgen in onze duopolie doen - of krijgen we van die lui een gebalanceerde kijk op EU, migratie, islam, klimaat, extreemrechts, Trump? Nah, en die krijg je ook niet van Superlul124124 en Tokkieversteher123 op X, dus DAAROM hup hup hup jongens & meiden van GeenStijl!

Tags: sociale media, bluesky, nos
@Mosterd | 19-05-26 | 13:55 | 84 reacties

Reaguursels

