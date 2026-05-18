Erger en minder ambigue dan 1.000 George Floyds, maar het slachtoffer staat aan het ontvangende eind van dekoloniaal discourse, dus geen staatsbegrafenis met gouden grafkist en geen knielende Starmer voor de 18-jarige Brits-Poolse boekhoud- en economiestudent Henry Nowak. De moord vond afgelopen 3 december plaats en excentriekeling Enoch Powell had het ondanks z'n dichtkunst niet kunnen bedenken. De BBC schrijft dat volgens de Britse aanklager Henry het moment filmde dat hij 23-jarige dader Vickrum Digwa ontmoette, en dat de dader een geholsterd, ceremonieel sikh-mes van 21 centimeter (een 'shastar' geheten in het Punjaabs) zichtbaar over zijn kleding heen droeg.

Vervolgens ontstond er een schermutseling waar geen getuigen van zijn, "maar buren hoorden Nowak zeggen dat hij was neergestoken en op sterven lag, voordat hij probeerde te ontsnappen door over een hek te klimmen." Daarna, aldus de aanklager, zocht de dader "geen hulp voor de man die hij met zijn forse mes had verwond, maar beschuldigde hem in plaats daarvan van racisme en dronkenschap." En sorry dat het even duurde, maar hier begint de Werkelijke Waanzin, want vervolgens boeide de politie het neergestoken slachtoffer wegens die aantijging van racisme, en bloedde hij in die hoedanigheid dood:

"De politie boeide Nowak aanvankelijk en begon hem eerste hulp te verlenen, waarna hij in elkaar zakte. Kort daarna raakte Henry bewusteloos. De politie begon hem eerste hulp te verlenen en een ambulance te bellen. Een arts werd per helikopter ingevlogen, maar er kon niets meer gedaan worden om Henry te redden en hij werd dood verklaard."

En de dader? Die blijft zich beroepen zich ook in de rechtszaal beroepen op dat hij "racistisch bejegend werd en uit zelfverdediging handelde", terwijl hij tegelijkertijd ontkent het mes op zak gehad te hebben of de moord te hebben gepleegd.

Opmerkelijk weetje: inheemse Britten worden al gearresteerd als ze een botermesje meenemen naar de picknick, maar sikhs zijn onder 'religieuze uitzonderingen' doodleuk toegestaan 'ceremoniële' messen van 21 cm lang op straat bij zich te dragen. Moet wel opgemerkt worden: sikhs hebben niet dezelfde theologisch/doctrinair verankerde vijandigheid tegen gastsamenlevingen als, zeg, MOSLIMS, maar toch.