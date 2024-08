De kunsten gekneveld! Tenminste, als je scheldende, anti-joodse moordfantasieën door een belhamel van 66 tot de kunsten rekent. Maar zelfs CNN berichtte erover, en dat werd Humo blijkbaar iets te spannend allemaal. Humo-adjunct-hoofdredacteur Matthias Vanderaspoilden:

Het is vanzelfsprekend nooit de bedoeling geweest om de Joodse gemeenschap te kwetsen [door af te drukken dat iedere jood een puntig mes door de keel verdient, red.]. Als dat toch is gebeurd, willen we ons daar graag voor verontschuldigen. Daarom hebben we uiteindelijk ook beslist om de column offline te halen.

Daar denkt archive.is trouwens anders over.