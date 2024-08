Enerzijds, dit is geen Israëlkritiek, maar onvervalste anti-joodse moordfantasie. Anderzijds, Herman Brusselmans is geen duider, maar een kwajongen van 66 met 66 jaar oude opvattingen over wat snedige tegencultuur ongeveer is. Bovendien sluit hij de bovenstaande 'stemmingswisseling' af met "een pakje sigaretten". En als een 'schrijver' zijn lezenswaardigheid ergens mee kan benadrukken, dan is het wel met "een pakje sigaretten" aan het eind van een lezenswaardige stemmingswisseling.

Daar denkt de European Jewish Association overigens anders over, want die klaagt Brusselmans nu wegens bovenstaande column aan wegens aanzetten tot moord. En dan rijst de vraag: is het uiten van een moordfantasie gelijk aan aanzetten tot moord?

"The Brussels based European Jewish Association (EJA) representing hundreds of Jewish communities across the continent, is starting a legal action for incitement to murder against a writer who said he ”wants to shove a sharp knife in the throat of every Jew I come across” in a column published in Belgian satirical magazine Humo, for incitement to murder. It is also demanding a suspension of the author, Herman Brusselmans, as well as a full public apology from the publisher."

Brusselmans reageerde gisteren zelf met: “Aanzetten tot geweld? Ik maak in mijn column een denkoefening over hoe ik zou reageren mochten het míjn geliefden zijn die daar zijn getroffen. In de voorwaardelijke wijs. Die zin over het puntige mes is louter overdrachtelijk, om de boodschap te benadrukken. En dat valt onder het recht op vrije meningsuiting. (...) Waarom is de Joodse gemeenschap in hemelsnaam zo snel op de tenen getrapt, terwijl ze zelf bezig zijn met een heel volk uit te moorden? Die kunnen dringend wat introspectie gebruiken. Mijn geloof in de hele Joodse cultuur – ik was ook lang fan van regisseurs als Woody Allen – heeft intussen een forse knauw gekregen."

Ach, elke jood die je tegenkomt een louter overdrachtelijk puntig mes in de keel willen rammen. Als je daarna maar een sigaretje rookt.