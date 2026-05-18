Kopstukken van het kabinet komen maandagavond bijeen om te beppen over de ASIELCRISIS. Die asielcrisis hebben we pas een jaar of tien, maar omdat de bevolking het nu zat is (Loosdrecht, IJsselstein, Apeldoorn, Den Haag, enz.) en iedereen doodsbang is voor extreemrechts is het plots tijd voor actie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten eiste vorige week al een spoedoverleg, maar Rob Jetten was op zonzuipzeezwemvakantie en het verzoek werd on hold gezet. Vanavond staat de Punica dan toch koud; aanwezig zijn naast Rob Jetten zelf ook Bartje van den Brink (Asiel), David van Weel (Justitie & Veiligheid) en Pieter Heerma (BiZa), en wat is een kransje zonder Sharon Dijksma (VNG)? U hoort het al: ALLE Power Rangers zijn opgebiept. Goh nou, hadden we maar een premier die heeft geroepen dat er een strenger asielbeleid moet komen, en had hij maar geroepen dat de strenge asielplannen van de vorige regering ONVERKORT uitgevoerd zouden worden, en stond het maar in het coalitieakkoord!