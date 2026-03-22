Bij D66 draait alles om beeldvorming dus het zal geen toeval zijn geweest dat minister van Volkshuisvesting Elanor Boekholt-O'Sullivan zich afgelopen maandag bij haar eerste debat voor het oog van de camera liet begeleiden door vijf vrouwelijke ambtenaren. Oogt leuk zo’n squad, maar een eenvoudig briefje voorlezen of de Raad van State trotseren lukt de bewindsvrouw dus niet.

Duwertje Kuijpers die al langer over de luitenant-generaal b.d. en haar haperende kwaliteiten schrijft, vraagt zich af: “Waarom kiest D66 bewust voor een minister zonder vakinhoudelijke en bestuurlijke ervaring?” Antwoord: omdat Boekholt-O’Sullivan een product is van ’een partij die liever de goede foto maakt dan de goede minister levert’. In een D66-diversiteitsverhaal kun je niet wonen, kortom.

Wie minder ruchtbaarheid geeft aan de samenstelling van zijn team is minister van Asiel en Migratie en CDA-vicepremier Bart van den Brink. Vrijdagmiddag om 17.00 uur stuurde Rob Jetten een briefje aan de Kamer waarin staat dat Van den Brink gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om als vicepremier niet een maar twee politieke assistenten (PA's) in de arm te nemen. Een voorrecht in 2022 afgedwongen door niemand minder dan Sigrid Kaag die zich niet helemaal senang voelde met maar één aan haar partij verbonden adviseur. Van Den Brink weet hoe belangrijk een PA kan zijn: hij was zelf ooit de rechterhand van Hugo de Jonge (hoi, Sywert).