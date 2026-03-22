Bassiehof – Asieldweilen met Boekholt & Van den Brink
Benieuwd of ze het droog krijgen
Bij D66 draait alles om beeldvorming dus het zal geen toeval zijn geweest dat minister van Volkshuisvesting Elanor Boekholt-O'Sullivan zich afgelopen maandag bij haar eerste debat voor het oog van de camera liet begeleiden door vijf vrouwelijke ambtenaren. Oogt leuk zo’n squad, maar een eenvoudig briefje voorlezen of de Raad van State trotseren lukt de bewindsvrouw dus niet.
Duwertje Kuijpers die al langer over de luitenant-generaal b.d. en haar haperende kwaliteiten schrijft, vraagt zich af: “Waarom kiest D66 bewust voor een minister zonder vakinhoudelijke en bestuurlijke ervaring?” Antwoord: omdat Boekholt-O’Sullivan een product is van ’een partij die liever de goede foto maakt dan de goede minister levert’. In een D66-diversiteitsverhaal kun je niet wonen, kortom.
Wie minder ruchtbaarheid geeft aan de samenstelling van zijn team is minister van Asiel en Migratie en CDA-vicepremier Bart van den Brink. Vrijdagmiddag om 17.00 uur stuurde Rob Jetten een briefje aan de Kamer waarin staat dat Van den Brink gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om als vicepremier niet een maar twee politieke assistenten (PA's) in de arm te nemen. Een voorrecht in 2022 afgedwongen door niemand minder dan Sigrid Kaag die zich niet helemaal senang voelde met maar één aan haar partij verbonden adviseur. Van Den Brink weet hoe belangrijk een PA kan zijn: hij was zelf ooit de rechterhand van Hugo de Jonge (hoi, Sywert).
De extra hulp in de huishouding geeft aan hoe druk Van den Brink het gaat krijgen. Ook gezien de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen enerzijds en de
Dwangwet Spreidingswet anderzijds. Ga maar na: er moeten 38.000 plekken bij. En de wet is de wet, waarschuwt Van den Brink de gemeenten waar asielkritische partijen afgelopen woensdag een overwinning boekten alvast.
Van den Brink en zijn collega’s hopen dat gedoe met gemeenten uitblijft door de ‘instroombeperkende maatregelen’ uit het coalitieakkoord. Maar die wens is met name gebaseerd op de Faberwetten waarvan het nog maar de vraag is of die worden aangenomen wegens een in chaos verkerend BBB en een Bontenbal die ook niet weet wat zíjn senaatsfractie gaat doen. De andere strohalm is het EU-migratiepact waar Van den Brink morgen in de Kamer over zal worden doorgezaagd.
Ondertussen dreigen asieldorpen als Hardenberg en Epe het COA met dwangsommen omdat Van den Brinks eigen asielclub zich niet aan de afspraken houdt en beurt Ter Apel inmiddels miljoenen COA-knaken. De instroom staat op een steady 800 tot 900 asielzoekers per week en als er niet buiten de hekken van het AZC verkracht wordt, gebeurt het binnen wel.
De dossiers wonen en asiel van Boekholt & Van den Brink zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden maar zolang de kraan open blijft staan en de loodgieter maar wat prutst, is het lastig dweilen.
Over een klein jaar Provinciale Statenverkiezingen, benieuwd of ze het droog krijgen.
