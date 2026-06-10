QUIZ. Voor welke risicowedstrijden is de politie in Amsterdam tot in de vroege ochtend paraat?
Weet u het?
Wij citeren De T.: "Amsterdam laat zich komend WK niet nog een keer overvallen door voetbalfeesten die uitlopen op rellen. „De politie is ook voorbereid op een eventuele nachtelijke inzet. De politie monitort het beeld rondom iedere WK-wedstrijd en maakt een inschatting van bijbehorende risico’s en bereidt zich daarop voor met bijbehorende inzet”, zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. Welke wedstrijden tot nu toe risicovol zijn bestempeld, deelt zij niet uit veiligheidsoverwegingen."
Nou. Een quiz dan maar. Welke wedstrijden zouden dat kunnen zijn?
A) Mexico - Zuid-Afrika
B) Zuid-Korea - Tsjechië
C) Australië - Turkije
D) Brazilië - Marokko
E) Nederland - Japan
F) Haïti - Schotland
G) Oostenrijk - Jordanië
H) Oezbekistan - Colombia
I) Anders, namelijk...
Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn!
PS Er zijn nog steeds Geweldige prijzen te winnen in de GeenStijl WK Poule
Antwoord komende week!
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