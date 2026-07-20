Ach jee, jeugd stuurt massaal arrestatieteams naar elkaars huis
Feest
Door de popo's van je bed gelicht worden, dat kennen we in Nederland van wanneer je bijvoorbeeld een fout grapje hebt gemaakt op YouTube of als je de burgemeester van Amsterdam gepersifleerd hebt, maar DSI-teams hebben het druk met een nieuwe ontwikkeling: swatting, oftewel een arrestatieteam naar iemands huis sturen om met diegene te sollen (vooral bekend van Amerikaanse streamers). Het is een rage, in ieder geval in zo'n mate dat politie en het OM ons willen WAARSCHUWEN dat wij dit NIET moeten doen. Dank en we noteren het. Hangt allemaal vooral samen met de jeugdige wereld van sadistische chatgroepen en dergelijken. Jong Nederland is kennelijk, als het niet bezig is met elkaar neersteken, neerschieten, wraakfilmen, plofkraken, uithalen of andere hobby's, elkaar massaal aan het chanteren met naaktbeelden om vervolgens een arrestatieteam op te trommelen. Vroeger hadden we knikkeren. Was ook leuk.
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