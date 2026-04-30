Het is over en klaar met dat eeuwige geluier op het strand van Scheveningen voor statushouders. Het kabinet heeft de peilingen en de asielstand van het land ook gezien een anticipeert na het asielwettenfiasco in de Eerste Kamer en de azc-onrust in het land op de volgende peilingen met de laatste troefkaart die nog over: Thierry Aartsen, de nieuwe sherrif in town. Die gaat uit een ander vaatje tappen en wil proeven met startbanen voor asielzoekers uitbreiden. "Statushouders kunnen wel een zetje gebruiken," zegt de participatieminister in De T. En ineens is er van die pretoogjes in dat guitige koppie niets meer over bij de eens zo olijke Brabander. No More Mr. Nice Guy! Precies om dat verraderlijke smoeltje is hij uitverkoren. Maar, opgelet, wie denkt dat 'een zetje', 'startbanen' en 'statushouders' betekent dat er massaal vluchten richting land van herkomst zijn geboekt heeft het mis. Statushouders hoeven alleen maar de handjes uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan - we hebben het immers wel over het Kabinet-Jetten hè.