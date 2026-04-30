Er wordt dagelijks wat afgedemonstreerd in elke hoeken van dit land en de afgelopen weken gingen die demonstraties vaak over ASIEL. Dankzij die prachtige Spreidingswet krijgen allemaal gemeentes nu de opdracht om in te springen waar het COA in de knel komt met een idioot hoge instroom van vreemdelingen gebrek aan opvang, en zo worden er overal waar het maar kan asielzoekers en statushouders in tijdelijke opvangplekken gepropt. Zo ook in Tilburg. Daar is de gemeente van plan om 56 statushouders in het Mercure Hotel te laten verblijven, in de drukste uitgaansstraat middenin het centrum. Daar zijn dus een allemaal mensen TEGEN en die kwamen gebruik maken van hun demonstratierecht. Maar er zijn ook allemaal mensen VOOR (of vooral TEGEN het TEGEN-kamp) en die kwamen OOK gebruik maken van hun demonstratierecht. Daartussen schipperde een dappere reporter met een roze microfoon, die de sfeer polste in beide kampen. Hij trof onder andere anti-AZC-shirts, fatbikes, mensen die halverwege besloten toch liever naar huis te willen, mannen die het liefst bier met de statushouders willen drinken, mannen met een hekel aan Feyenoord, goede gebitten, slechte gebitten en een mysterieuze man met een baard. Kijk en oordeel zelf!