Is u mogelijk ontgaan maar ergens in de krochten van Twitter worden nog steeds alleen maar vragen gesteld zonder ooit naar het antwoord te luisteren en gaat het nog steeds de hele dag over lockdowns en onverklaarbare oversterfte en topsporters en kinderen die zomaar ineens dood neervallen terwijl topsporters en kinderen vóór Pfizer helemaal nooit dood neervielen. De voorhoede van die snuiters is naar Paraguay vertrokken, hoewel ze hier met een omroep en een politieke partij nog ruimschoots vertegenwoordigd zijn in het publieke debat. Nou wie daar dus helemaal niet aan meedoet: rijmwoordenboek-bezoeker en OG aluhoedje Lange Frans, die tijdens corona een podcast maakte die zo gestoord was dat wijlen Robert Jensen erbij verbleekte. Destijds wond hij zich ontzettend op over satanisch ritueel kindermisbruik en filosofeerde wat over milities en burgeroorlogen en wie Mark Rutte zou moeten vermoorden (hij niet, Frans houdt van zijn nachtrust), maar nu is alles anders. Lange Frans is helemaal klaar met al die polarisatie en wil nu niets liever dan verbinden, vertelt-ie in een werkelijk krankzinnig interview met Panorama. "Ik denk oprecht dat positiviteit en harmonie momenteel het allerbelangrijkste zijn wat we nodig hebben. Daarom ben ik terughoudend met het strooien van zware maatschappelijke meningen; ik weiger nog langer bij te dragen aan het zaaien van verdeeldheid in ons land (...) Nu, in dit nieuwe hoofdstuk na corona, moet de focus liggen op verbinding. Op het zoeken naar elkaars raakvlakken in plaats van onze verschillen uit te vergroten. Ik zie het inmiddels als mijn roeping, als artiest en als mens, om liedjes de wereld in te slingeren die verbroederen in plaats van polariseren."