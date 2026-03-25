Feelgood tv in het Stamcafé

Mietjes!

Ja sorry als jullie het niet erg vinden verlaten wij vanavond de hypermasculiene apenrots even voor wat ouderwetse FEELGOOD TV, want ja, het echte leven is niet altijd een even troostrijke aangelegenheid, er is oorlog, een historisch lage gasvoorraad, Splinter Chabot geeft dit jaar de 5 mei-lezing, slavenhoudende IS-feeksen, liegende D66-ministers, er wandelt iemand rond in Vlissingen die het liefst alle Christenen en ongelovigen zou onthoofden of opblazen, een lullig bezoekje aan een fregat kost meer euro's dan wij ooit in een jaar zullen vangen, en jezus, wat zijn we op weg naar de buurtsuper weer natgeregend. Goed, even op GSHQ gepolst wat de mannen kijken om de weltschmerz te verdringen als ze met een dekentje en/of een kruik op de bank liggen, als volgt: Spartacus is met vakantie maar zijn hologram pruttelde iets over porno, Mosterd pruttelde ook iets over porno maar gaf daarna schoorvoetend toe dat hij nog elke week Friends kijkt, Zorro trok een wenkbrauw op en riep op barse toon ZORRO, Dorbeck zei Family Guy en daarna nee sorry toch niet Family Guy, maar Baantjer, Ronaldo was vrij vandaag maar maakt van die gelegenheid doorgaans gebruik om oude GSTV terug te kijken, en uw scribent van dienst is momenteel verknocht aan Shrinking, een sitcom op Apple TV over een psycholoog wiens vrouw wordt doodgereden, wat natuurlijk niet per se vrolijk klinkt, maar wat een dijk van een serie, seizoen drie is bijna klaar en daarna stoppen ze ermee, wat sowieso enorm voor ze pleit - niet eindeloos oprekken, niet de kruimels van de vloer lebberen als de koek op is, maar gewoon, stoffer en blik pakken.

Tags: stamcafé, voelgoed, voelt goed
@Schots, scheef | 25-03-26 | 22:00 | 178 reacties

Dit wil je ook lezen

schapen in wei met lammetjes die paren
koning Willem-Alexander met stuurknuppel in zijn hand in een vliegtuig
Keyvan Shahbazi in De GeenStijl Podcast over Khamenei, regime change, Iran, Israël en internationaal recht

Oorlogsmuziek in het Stamcafé

Even bijkomen van het weekend waarin Israël en Amerika Iran aanvielen, de Revolutionaire Garde onthoofden, waarna er volle bak gespeculeerd werd over het lot van Khamenei, die in weerwil van het AD inderdaad hartstikke dood bleek, waarna (wat er over is van) het regime als een woedende maar onhandige dronkelap om zich heen begon te maaien, en vervolgens klap na klap na klap incasseerde (maar er ook een paar uitdeelde)

@Schots, scheef | 01-03-26 | 21:00 | 599 reacties
danny de munk het brein achter nederdance

Korte ode aan Danny de Munk en de allerslechtste Nederlandse muziek die ooit gemaakt is in het Stamcafé

Maar: je moet schieten, anders kun je niet scoren. En schieten, dat deed Danny. Oei oei oei, dat was me weer een loei

@Schots, scheef | 23-02-26 | 22:00 | 397 reacties

