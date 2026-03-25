Ja sorry als jullie het niet erg vinden verlaten wij vanavond de hypermasculiene apenrots even voor wat ouderwetse FEELGOOD TV, want ja, het echte leven is niet altijd een even troostrijke aangelegenheid, er is oorlog, een historisch lage gasvoorraad, Splinter Chabot geeft dit jaar de 5 mei-lezing, slavenhoudende IS-feeksen, liegende D66-ministers, er wandelt iemand rond in Vlissingen die het liefst alle Christenen en ongelovigen zou onthoofden of opblazen, een lullig bezoekje aan een fregat kost meer euro's dan wij ooit in een jaar zullen vangen, en jezus, wat zijn we op weg naar de buurtsuper weer natgeregend. Goed, even op GSHQ gepolst wat de mannen kijken om de weltschmerz te verdringen als ze met een dekentje en/of een kruik op de bank liggen, als volgt: Spartacus is met vakantie maar zijn hologram pruttelde iets over porno, Mosterd pruttelde ook iets over porno maar gaf daarna schoorvoetend toe dat hij nog elke week Friends kijkt, Zorro trok een wenkbrauw op en riep op barse toon ZORRO, Dorbeck zei Family Guy en daarna nee sorry toch niet Family Guy, maar Baantjer, Ronaldo was vrij vandaag maar maakt van die gelegenheid doorgaans gebruik om oude GSTV terug te kijken, en uw scribent van dienst is momenteel verknocht aan Shrinking, een sitcom op Apple TV over een psycholoog wiens vrouw wordt doodgereden, wat natuurlijk niet per se vrolijk klinkt, maar wat een dijk van een serie, seizoen drie is bijna klaar en daarna stoppen ze ermee, wat sowieso enorm voor ze pleit - niet eindeloos oprekken, niet de kruimels van de vloer lebberen als de koek op is, maar gewoon, stoffer en blik pakken.