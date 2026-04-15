Een van de allerergste dingen die wij kunnen bedenken, misschien nog wel erger dan een drie uur durende podcast van Doortje Smithuijsen en Rutger Bregman, is een onoplosbaar conflict tussen ouders en hun kinderen, hoewel bij nader inzien een drie uur durende podcast waarin Doortje Smithuijsen en Rutger Bregman gezamenlijk kinderen interviewen die gebroken hebben met hun ouders misschien nog erger is. Het ultieme leed zou mogelijk zijn: Doortje Smithuijsen en Rutger Bregman die samen kinderen krijgen, het contact met ze verbreken, en daar vervolgens samen een podcast maken. Afijn, mensen die drijven op conflicten zijn sowieso vaak psychiatrische patiënten, maar zelfs zij maken meestal geen onoplosbare ruzie met hun kinderen. Mensen die dit wel doen, zouden eigenlijk helemaal geen kinderen moeten mogen krijgen, maar voor zover bekend is met terugwerkende kracht castreren niet mogelijk, en bovendien zijn de kinderen er ook dan toch een beetje de dupe van.

Jorthy Mokio was een puber toen hij vanuit België naar Ajax kwam en debuteerde op zijn zestiende in het eerste, hij is een van de grootste talenten van Europa, scoort zo nu en dan een aardige goal, bijvoorbeeld tegen Feyenoord. Inmiddels is Jorthy Mokio achttien en dus verlengde hij vorige week zijn contract in Amsterdam, wat slim is, want als zulke ventjes te vroeg naar een grote competitie gaan hoor je er doorgaans nooit meer wat van. Vroeg wijs, trotse ouders, zou je denken, maar dat blijkt niet helemaal het geval. De ouders van Mokio zijn woest op hun zoon, want elders kon hij mogelijk meer verdienen, en de ouders van Jorthy Mokio zijn verschrikkelijke mensen. "Hij wilde gewoon heel graag bij Ajax blijven," vertelt Voetbal International-journalist Tim van Duin in bovenstaande podcast. "Alleen zijn vader zag in hem een soort melkkoe. Die dacht, ik breng hem naar Chelsea." En: "Hiervoor, iedere euro die binnenkwam, ging naar zijn vader. Hij kon niet eens bij zijn eigen geld." Jorthy en zijn ouders hebben inmiddels: geen contact meer.

Meneer Mokio: wat bent u een ontzettende pedaalemmer.