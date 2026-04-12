Orban uitzwaaien in het Stamcafé

Sziasztok!

Een ontzettend belangrijke dag voor alle door Wierd Duk geportretteerde Nederlanders die afhaakten, en naar Hongarije emigreerden omdat het daar zo leuk is: moeten zij straks weer aanhaken, en terugverhuizen naar datzelfde, verschrikkelijke Nederland? Ja. Vandaag stemden de Hongaren namelijk en klaarblijkelijk zijn ze daar helemaal klaar met reusachtige vleermuis Viktor Orban, die 16 jaar minister-president was, en deze campagne nog warme steun ontving van Rubio, Trump, Vance, Wilders en natuurlijk die Nederlandse diaspora. Heeft allemaal: niet mogen baten, winnaar is Peter Magyar, op wie van alles aan te merken is (zo beschuldigt zijn ex hem van een nogal gewelddadige liefdesstijl), maar daar staat dan weer tegenover dat hij niet al 16 jaar een corrupt en autocratisch regime bestiert, dat bovendien hard bezig is een tweede Paraguay van het land te maken. Afijn, in weerwil van ideegenoten Wilders en Trump blijkt Orban eigenlijk een hele nette kerel, die zijn tegenstander meteen gefeliciteerd heeft. Mooi en goed!

GeenStijl Café Mega Mix 311

Tags: stamcafé, orban, hongarije
@Schots, scheef | 12-04-26 | 21:30 | 216 reacties

