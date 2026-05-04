Er was vandaag één plek in Amsterdam beter beveiligd dan de Dam en dat was de het Nederlandse hoofdkwartier van de Scientologykerk. Dat heeft allemaal te maken met gen z, die na de Area 51 Raid van 2019 een nieuwe hobby heeft: naar binnen rennen bij gebouwen van de Church of Scientology en zover mogelijk proberen te komen zonder te worden getackeld. Bonuspunten als je alle medewerkers die je onderweg tegenkomt vraagt waar Tom Cruise is. Het begon uiteraard in de Verenigde Staten en is uitgegroeid tot een trend waar honderden mensen wereldwijd aan meedoen, tot groot ongenoegen van de de kinderen van Xenu, die zijn zoals bekend nogal gesteld op hun privacy. Is het nuttig? Waarschijnlijk niet. Is het leuk? Nou ja weet je, vrijheid van godsdienstwaanzinnigheid en alles, maar van deze gare aliensekte (ook geen lieverdjes!) een klein beetje pesten liggen we dus niet echt wakker. Al snel werd ook opgeroepen om het in Amsterdam te proberen, waar de speedrunners al snel werden tegengehouden door een paar Tethan-level-8'ers in de lobby. Een tweede poging trok vandaag zeker 80 jochies aan, die toch maar besloten zich terug te trekken vanwege een behoorlijk grote politiemacht voor het Scientology-gebouw aan de Wibautstraat. Beelden van beide pogingen na de breek.