Welkom terug bij het tweejaarlijkse GeenStijl-topic waarin we uitleggen hoe het eigenlijk staat met de islamisering van Nederland. En wat blijkt? Die zet nog steeds door. Niet met een knal, maar wel met een wimper. In het jaar des heeren 2024 was het percentage moslims, dat volgens de kenners amper stijgt, volgens het CBS namelijk gegroeid tot maar liefst 7%. Dat hebben wij u niet gemeld in 2025, omdat het CBS het toen ook niet meldde. Het is pas op 13 maart van dit jaar aangepast op de website, en gemeld in een klein erratumpje dat wij toevallig tegenkwamen toen we een beetje in de cijfers naar aanleiding van het Vlaamse gepruts over de manosphere zaten te zoeken.

Maar! Nou zijn wij er niet vies van om het CBS van van alles en nog wat te beschuldigen, toch vermoeden we hier geen opzet om een schokkend cijfer weg te moffelen. Ten eerste gaat het dus om een resultaat van een aanpassing van de weging van enquêteresultaten. Het is juist goed dat dat gebeurt en fijn dat er nu betere cijfers beschikbaar zijn. Ten tweede was de stijging niet zo schokkend, en bovendien op het (vermoedelijke) moment van de ontdekking alweer tenietgedaan, want het percentage daalde voor 2025 weer naar van 7 naar 6 procent.

Dat komt waarschijnlijk niet omdat na het verschijnen van het tweede boek van Lale Gül Nederlandse moslims zich massaal van hun geloof hebben gekeerd, maar zal eerder het gevolg zijn van een net andere samenstelling van de ondervraagde groep. Het gaat om cijfers uit de enquête Sociale samenhang en welzijn onder zo'n 7500 mensen. Dat is een flinke steekproef, maar zoals uit onderstaande tabel (bron, op 13 maart door het CBS gepubliceerd met een nieuwsbericht over Limburgers) blijkt, kunnen de uitkomsten voor kleinere subgroepen zeker een beetje schommelen. Vandaar dat wij "was in 2024 eventjes" in de kop tussen aanhalingstekens hebben gezet.

Want wie door zijn oogharen naar de tabel kijkt ziet wel degelijk dat het percentage moslims in Nederland gestaag blijft groeien. Onder mannen (die gemiddeld jonger zijn dan vrouwen) is het percentage moslims al wel 7%, dus die 6 uit 2025 zit vermoedelijk dichter bij de 7 dan bij de 5 in de buurt. Onder 15- tot 18-jarigen is het percentage nu gestegen tot 15%, meer dan het dubbele daarvan. Zoals we twee jaar geleden ook al schreven:

Wie nuchter naar de cijfers kijkt, ziet dat we morgen heus niet allemaal Ali heten, of Mohammed, maar doen alsof er in Nederland geen enkele sprake is van groei van de islam, is absurd. Het doet zelfs, mogen wij dat zeggen ja dat mogen wij zeggen, een beetje denken aan mensen die doen alsof de aarde niet opwarmt. Nou ja. En nu weer terug naar de onderbuik.

DOE ZELF ONDERZOEK! Bonustabellen per corop-gebied hierrrr